السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نفاد تذاكر حفل مدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط لحضور الجمهور

مدحت صالح
مدحت صالح

نفدت تذاكر حفل النجم مدحت صالح، المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة عيد الحب، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

نفاد تذاكر حفل مدحت صالح بالأوبرا.. والجمهور يطالب بحفل آخر 

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 24 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز.

وفى سياق متصل، شارك العديد من الجمهور، بالتعليقات على منشور رسمي على حساب النجم مدحت صالح، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مطالبينه بإقامة حفلا اخر للتمكن من الحجز.

برنامج حفل مدحت صالح بمناسبة عيد الحب بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً،  ويشدو مدحت لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني، حمايا العزيز، واحد طيب".

ووضعت إدارة الحفل العديد من الشروط الخاصة لدخول الجمهور الحفل وهى:

ـ الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ برجاء الالتزام بالزي اللائق والفورمال "بدلة وكرافته" بدار الأوبرا المصرية 

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

آخر أعمال مدحت صالح

الجدير بالذكر أن النجم مدحت صالح، يعرض له حاليا مسلسل "وبينا ميعاد2" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته واحتل صدارة المشاهدة، وهو بطولة النجم صبري فواز د، والنجمة شيرين رضا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

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