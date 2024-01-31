مختارات الزمن الجميل.. حفل الفرقة القومية للموسيقى على مسرح الجمهورية الجمعة

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، مساء بعد غد الجمعة الموافق 2 فبراير على مسرح الجمهورية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين منها: (لا مش أنا اللى أبكى - قولى حاجة - كان أجمل يوم لـ محمد عبد الوهاب، زى الهوى - كل ما أقول التوبة - مش عوايدك لـ بليغ حمدي، روحى وروحك، بقى عايز تنسانى لـ فريد الأطرش، القلب ولا العين لـ محمود الشريف، مال القمر لـ محمد فوزى، أوعدك لـ محمد سلطان، مبيسألش عليا لـ محمد عبد المطلب، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى).

أداء كلا من المطربين سامح منير، هند النحاس، يحيى عبد الحليم، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

شروط حضور الحفل:

- الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.