الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 4.. جدول مواعيد عرض مسلسل بين السطور والإعادة والقنوات الناقلة

بين السطور
بين السطور

يبحث عدد كبير من متابعو مسلسل "بين السطور" للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، ونخبة كبيرة من الفنانين، عن مواعيد عرض الحلقات والإعادة والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصدره الترند ومواقع البحث الإلكترونى، وتصاعد الأحداث التى امتلأت بالمفاجآت بشكل كبير منذ انطلاق اولى حلقاته الأحد الماضي على شبكة قنوات ON.

مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور على ON

ومن المقرر أن تعرض اليوم الأربعاء، الحلقة الرابعة من مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

كما تعرض حلقات مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل بين السطور على ON.. الحلقة الجديدة

بين السطور الحلقة 2.. الشك يسيطر على ناردين فرج بسبب صبا مبارك وجمايكا

الحلقة 3| مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" عبر قنوات ON

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قصة وأحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول هند سالم الإعلامية الشهيرة، التى تجسدها النجمة صبا مبارك، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، ويجسد الفنان محمد علاء خلال أحداث العمل شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية، ويمر بعد ذلك بالعديد من الأزمات والتحديات في حياته.

وينافس مسلسل بين السطور، بين مجموعة من الأعمال الدرامية لموسم الدرامات الشتوية الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأبرزها وبينا ميعاد للنجم صبرى فواز والنجمة شيرين رضا، وحالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقى، وحدوتة منسية للنجمة سوسن بدر.

أبطال مسلسل بين السطور 

مسلسل بين السطور، ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية، ويتكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، محمد علاء، على الطيب، وغيرهم من الفنانين ضيوف الشرف.

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