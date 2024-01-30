الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 3| مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" عبر قنوات ON

بين السطور
بين السطور

تصدر مسلسل "بين السطور" للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد عرض أولى حلقاته أمس الأول الأحد، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

ويهتم الجمهور بالبحث عن مواعيد عرض الحلقة 3 لمسلسل "بين السطور" التى تنطلق اليوم الثلاثاء، وتعرض عبر شاشات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON وON drama، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل عبر منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر قناة ON

يتم عرض مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء  ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر قناة ON Drama 

فيما تعرض حلقات مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

قصة وأحداث مسلسل بين السطور 

أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، ويجسد الفنان محمد علاء خلال أحداث العمل شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية، ويمر بعد ذلك بالعديد من الأزمات والتحديات في حياته.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك فى بطولة مسلسل بين السطور، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، محمد علاء، على الطيب، ويتكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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