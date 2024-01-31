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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. الأوبرا تُعلن تفاصيل مشروع "100سنة غنا" بحضور علي الحجار

الحجار
الحجار

تعقد دار الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، 7 فبراير؛ للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع الفنان علي الحجار.

تفاصيل المشروع الفني 100 سنة غنا

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والنجم علي الحجار، بحضور مجموعة من الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

تنطلق أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار، يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هشام جبر.

ويحتفل "الحجار"، خلال الحفل، بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال تقديم أغنياته بتوزيعات حديثة تناسب مع العصر الحالي، مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي، كما يتغني خلال الحفل المطرب القدير محمد الحلو الذي يحل ضيف شرف الاحتفالية.

ومن المقرر يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وينقسم إلى فاصلين، إذ يحيي الفاصل الأول نخبة من نجوم الأوبرا وهم الفنان أحمد عفت، والفنانة نهاد فتحي، والفنانة أسماء كمال، بالاشتراك مع الفنان ميدو عادل، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للحاضرين.

وكانت قد طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بحفل 100 سنة غنا، على موقع تذكرتي، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1300 جنيه، أما الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل، لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها.

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