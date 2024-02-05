الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2024؟ وأفضل الدعاء بها

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج 2024 من أهم الأحداث الدينية التي يحتفل بها المسلمون سنويًا في شهر رجب من كل عام، وفي ليلة الإسراء والمعراج 2024 غُسلت أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024. 

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2024؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب الأربعاء ٢٦ رجب  الموافق 7 فبراير إلي فجر الخميس ٢٧ رجب الموافق 8 فبراير 2024. 

 ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن وكان هذا دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج.

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متى ليلة الإسراء والمعراج 2024؟.. وحكم صيامها وكيفية إحيائها

ما هو تاريخ رحلة الاسراء والمعراج؟

تاريخ رحلة الاسراء والمعراج جرت ليلًا سنة 621م ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية، يعدها المسلمون من معجزات النبي محمد، ومن الأحداث البارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024 

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ

اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف صلي الله عليه وسلم بعد أن طال حزنه

 اللهم أجعلها نهاية لكل حزن وألم يسكُن قلوبنا وبداية لجبر خواطرنا وادخلنا رمضان ونحن في أفضل حال يارب العالمين

ياودود ياذا العرش المجيد يافعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم ياحي ياقيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابرهيم انك حميد مجيد

اسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملى اركان عرشك

يامغيث اغثني..

يامغيث اغثني..

يامغيث اغثني..

اللهم يا مسهل الشديد وياملين الحديد ويامنجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،

اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح وان نمت على ضيق فايقظني على فرج، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي،

اللهم انك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

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