الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن وزارة الأوقاف تقيم احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج بعد غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء.


ومن جهة أخرى، وفي إطار البرنامج التثقيفي للطفل، واهتمامًا من وزارة الأوقاف ‏والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقضايا المجتمع وفهمها فهمًا صحيحًا، ‏ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في ‏الوعي والتثقيف، شاركت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في الفعاليات التثقيفية ‏للطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة ‏والخمسين، أقيمت فعالية تثقيفية جديدة بجناح الطفل، وكانت فعالية اليوم حول ‏كتاب: "أغرب من الخيال" ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.


وأكدت الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر ومسئول ملف الطفل بالوزارة، أن البرنامج التثقيفي ‏للطفل نجح في تقديم عدد كبير من الفعاليات، والتي تسهم في وضع لبنة ‏جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف وإلمامه بمستجدات العصر، والثقافة، وتنميته فكريًّا، وصقل مهاراته العلمية من خلال  إصدارات الوزارة من سلسلة "رؤية" للنشء المعدة خصيصًا للأطفال والناشئة، وكذلك المحتوى المتنوع من ‏مجلة الفردوس، مع إتاحة الفرصة للأطفال المبدعين بالمشاركة بإبداعاتهم الفكرية بمجلة الفردوس، والفعاليات التي تنظمها الوزارة للأطفال، كما أكدت أن فعاليات الطفل مستمرة حتى نهاية المعرض الدولي.‏

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسراء والمعراج

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