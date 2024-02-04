الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

3 محافظات الأعلى فى الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حققت مديريات أوقاف الجيزة والشرقية والدقهلية أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي "100" مسجد.

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 وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة "37" مسجدًا، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية الشرقية "32"، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الدقهلية "31" مسجدًا، وذلك بإجمالي "100" مسجدًا للمديريات الثلاث، جدير بالذكر أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة على مستوى الجمهورية قد بلغت "367" مسجدًا. 

يأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها "شهادة الاعتماد وضمان الجودة" خلال  عام 2023م واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، وكذلك  تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث: مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وعمل استطلاعات الرأي عبر وسائل وزارة الأوقاف الإلكترونية.

مديريات أوقاف الجيزة مديريات أوقاف اوقاف المساجد

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