للعام الخامس.. إقبال على "جمهرة أعلام الأزهر" بمعرض الكتاب (صور)

يتوافد العشرات من أبناء الأزهر الشريف والوافدين عامة وأبناء شرق آسيا خاصة، على جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، لشراء موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" من تأليف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضح المسئول عن جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب، أن الموسوعة تلقى رواجًا كبيرًا في كل عام من معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إطلاقها في عام 2019، مشيرًا إلى أن ما تم بيعه في الأسبوع الأول للمعرض ما يزيد عن 100 موسوعة، ويوميًا نحضر عددًا جديدًا لنفاد ما تم إحضاره من الإصدارات في بداية المعرض.

وأوضح أن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين"، تأليف الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، تضم 10 مجلدات كبار، تقدمها مكتبة الإسكندرية بخصومات وسعر رمزي، حيث تقدم الموسوعة كاملة بسعر 2000 جنيه.

معرض الكتاب

ويعد الكتاب الضخم الموسوعى، هو أكبر عمل عن الأزهر الشريف عبر تاريخه الممتد، ونقطة فارقة فى تاريخنا الأزهرى والوطنى، ويمثل إحياءً حقيقيًا للأزهر الشريف؛ تاريخًا ومنهجًا، وبَعْثًا لخبايا أنظمة تعليمه العريقة والحافلة بكل مهاراتها وأعرافها، وهو بحق مشتمل على آليات ووسائل التجديد الدينى الأزهرى الذى ننشده جميعًا.

وفي الموسوعة، تصدى الدكتور أسامة الأزهري لهذه المهمة الشاقة بهمة الباحث الدءوب، فخرجت الموسوعة لتكون عونًا على سبر غور سير الأعلام ممن دفنهم النسيان والإهمال.

واشتملت على توثيق ودراسة لعلماء الأزهر الشريف من وفيات سنة 1300 هجري الموافق 1882 ميلادي، إلى وفيات 1439 هجري الموافق 2018 ميلادي، ضمت الموسوعة 2500 شخصية أزهرية من المصريين وغير المصريين.

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