السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 3 ملايين و700 ألف زاروا معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أحمد نبيل، كواليس ما يحدث داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن المعرض يحقق العديد من الأرقام القياسية في نسخته الـ55.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن آخر هذه الأرقام القياسية وفقًا لوزارة الثقافة المصرية، الرقم الأول هو أن مجمل أعداد الزائرين على مدار الأيام الماضية بلغ 3 ملايين و700 ألف.

وأضاف أن الرقم القياسي الثاني خاص بعدد الزائرين خلال اليوم الواحد والذي بلغ أمس 700 ألف زائر من المصريين وغير المصريين وتنقلوا داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع: "اليوم بلغ عدد الزائرين حوالي 300 ألف زائر"، موضحًا أن عدد زوار المعرض في النسخة الماضية بلغ 3 ملايين و700 ألف زائر، واليوم وصلنا هذا الرقم ويستعد المعرض لتجاوزه خلال الأيام المتبقية من معرض الكتاب.

كما أشار إلى أن الأنشطة الثقافية مستمرة على مدار الساعة داخل قاعات وورش العمل الموجودة في معرض الكتاب، مؤكدًا أن جناح الطفل يقدم العديد من الفعاليات للأطفال سواء بالاستماع أو المشاهدة لتعليم الطفل المهارات المختلفة.

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