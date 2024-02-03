السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البيان فى مباحث من علوم القرآن".. أحدث إصدارات حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض  القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب "البيان في مباحث من علوم القرآن"، بقلم الشيخ عبدالوهاب غُزلان، من علماء الأزهر الشريف، من إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يؤكِّد المؤلف في كتابه على ارتباط القرآن بالعقيدة، مبينًا كيفية وضع القرآن للنظم المختلفة في إصلاح الحياة، وقد أرشد الشيخ قارئه إلى نقطة مهمة في أهمية القرآن، وهي تحرير العقول من خلال القرآن، فلا يمكن لهذا الكتاب السماوي ليأتي للناس إلا من أجل أن ينير العقول، وإنارة العقول مناطها تحريرها.

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معرض الكتاب 

ويشتمل كتاب الشيخ غزلان على ١٠ مباحث، بدأت بالمقدمة، ثم الحديث عن نزول القرآن، ثم أسباب النزول، ثم بيان المكي والمدني، ثم جمع القرآن، ثم الحديث عن آيات القرآن وسوره، ثم كتابة القرآن، ثم ترتيب السور وآيات القرآن، ثم تلاوة القرآن وآدابه، ويظهر من خلال هذه المباحث أهمية الكتاب من خلال ما استدركه الشيخ أو تعقَّبه على غيره من العلماء.

وقبل أن يختم الشيخ غزلان كتابه ذكر جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن وحامله، وذكر في ذلك الأحاديث الواردة في هذا الأمر، وكيفية تلاوة القرآن، وتلك الكيفية دعته للكلام حول حسن الصوت وما ورد فيه من آثار.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

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