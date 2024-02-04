الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024؟.. وحكم صيامها وكيفية إحيائها

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

ينتظر جمع غفير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024، حيث تحمل هذه المناسبة أهمية خاصة وفضل عظيم، يُعتبر إحياء ليلة الإسراء والمعراج من الطقوس الدينية المستحبة، والتي يُفضل فيها أداء العبادات والأعمال الصالحة للتقرب إلى الله تعالى بمختلف الوسائل. تُعد هذه الليلة مميزة لدى المسلمين، إذ تمثل اللحظة التي أُسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى هناك، ثم أُرسل إلى السماء في معراجه.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024

وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024 سيكون من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج 

يجوز الصيام في يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بالنعمة التي منَّ الله بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال تلك المعجزة، وأيضًا بمناسبة نزول فرض الصلوات الخمس. أكدت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي من أداء الصيام في ليلة الإسراء والمعراج تطبيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا".

كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج 

تُحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالممارسات الدينية والطاعات، منها إطعام الفقراء وإخراج الصدقات والسعي في مساعدة الناس وتحقيق حوائجهم. كما يُفضل زيادة التذكير بالله والاستغفار.

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دعاء ليلة الإسراء والمعراج

تُستقبل ليلة الإسراء والمعراج 2024 بالدعاء إلى الله تقرُّبًا إليه في هذه الليلة المباركة. ورغم عدم وجود صيغة ثابتة لدعاء ليلة الإسراء والمعراج 2024، يُمكن استخدام بعض الصيغ المقترحة كمثال:

1. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

2. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شتاتي.

3. اللهم تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني.

4. اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار.

5. اللهم إنِّي أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

6. اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ.
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