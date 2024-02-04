الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. 

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج،  سائلًا الله تعالى أن يرعاه لمواصلة مسيرة نهضة مصر الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي".

وأضاف: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كل المحن نحو التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل لسيادته بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة  للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعددًا من الوزراء وأهالي مطروح بهذه المناسبة المباركة.

محافظ مطروح برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكرى الإسراء والمعراج

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