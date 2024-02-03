موعد ليلة الاسراء والمعراج 2024.. وأبز أدعية اللية الكريمة

يتسأل الكثيرين عن موعد ليلة الاسراء والمعراج 2024 حيث يوجد بها الكثير من المفحات والبركة وتعد الليلة التي كرم فيها الله سبحانه وتعالي النبي محمد صلوات الله عليه برحلة الإسراء (التي أسر فيها من المسجد الحرام في مكه المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف) والمعراج (من الأرض إلى السموات السبع).

موعد ليلة الاسراء والمعراج 2024

يأتي موعد ليلة الاسراء والمعراج 2024 - 1445 من مغرب يوم الأربعاء الموافق 26 رجب 1445 - 7 فبراير 2024 وحتى فجر يوم الخميس الموافق 27 رجب 1445 - 8 فبراير 2024 وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويفضل الملايين من المسلمين في قضاء تلك الليلة في العبادة وذكر الله سبحانه وقراءة القرآن الكريم وتعالى تقربا إلى الله سبحانه وتعالي في تلك الليلة فيما يفضل الملايين صيام يوم 27 من شهر رجب من كل عام تكريما لذكرى تلك الحادثة والمعجزة الإلهية.

الأعمال المستجابة في ليلة الإسراء والمعراج 1445

أكدت لدار الإفتاء المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أفضل الاحتفال بلية الإسراء والمعراج بشتى أنواع الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي وذلك من خلال الأعمال الصالحة التالية:-

الصيام.

التصق على الفقراء.

السعي على حوائج الناس.

الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى.

كثرة الدعاء طلب كافة متاع الدنيا والأخرة.

الصلاة.

إطعام المساكين.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 1445 هـ

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي.. وتجمع بها شملي.. وتلم بها شتاتي.. وترد بها ألفتي.. وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي.. وترفع بها شاهدي.. وتزكي بها عملي.. وتبيض بها وجهي.. وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.. وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم تقبل توبتي.. وأجب دعوتي.. وثبت حجتي.. وسدد لساني.. وأهدى قلبي.. وأسلل سخيمة صدري.

اللهم إني عبدك.. ابن عبدك.. ابن أمتك.. ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك.. عدل في قضاؤك.

اللهم إني عبدك.. ابن عبدك.. ابن أمتك.. ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك.. عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري.. وتصلح أمري.. وتغفر لي ذنبي.

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