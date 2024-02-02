الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء الأوقاف: الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

انطلقت اليوم 10 قوافل دعوية شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

وأكد العلماء أن الإسراء والمعراج رحلة فريـدة في تاريخ الإنسانية، ومعجزة ثابتة وراسخة في وجدان الأمة، جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه، ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن لقي من مشركي مكة في سبيل إبلاغ دعوة الله (عز وجل) ورسالته ما لقي من الأذى، خرج إلى الطائف لعله يجد عند أهلها المؤازرة أو النصرة، فكانوا أشد أذى وقسوة عليه (صلى الله عليه وسلم) من بني قومه، إذ سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين.
 

وحينئذ توجه (صلوات ربي وسلامه عليه) إلى ربه (عز وجل) بدعائه الذي سجله التاريخ في سطور من نور: (اللَّهُمَّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي، وَقِلّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ! أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي، إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي؟ أَمْ إلَى عَدُوٍّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنّ عَافِيَتَك هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَك، أَوْ يَحِلّ عَلَيّ سُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِك).
وفي هذا الوقت العصيب يفقد نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم) من يهوِّن عليه المصاعب ويخفف عنه الآلام، حيث ماتت زوجه أمُّ المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) التي كانت بمثابة السند والنصير له، كما فقد نبينا (صلوات ربي وسلامه عليه) عمه أبا طالب الذي كان يدفع عنه الأذى بعلو مكانته بين القبائل ورفعة شأنه، وكان ذلك كله في عام واحد سُمِّي بعام الحزن.
وبيانها كالتالي:
1- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)
2- مديرية أوقاف المنيا (شارونة - مغاغة)
3- مديرية أوقاف سوهاج (المراغة)
4- مديرية أوقاف بور سعيد (التعاونيات - الضواحي والمناخ)
5- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)
6- مديرية أوقاف مطروح (الضبعة)
7- مديرية أوقاف الفيوم (دسيا - إدارة جنوب)
8- مديرية أوقاف أسوان (كلابشة)
9- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)
10- مديرية أوقاف قنــا (حجازه)

قوافل دعوية الإسراء والمعراج لخاتم الأنبياء والمرسلين

مواد متعلقة

موضوع خطبة الجمعة من دروس الإسراء- الفرج بعد الشدة

المفتى يؤم المصلين بسنغافورة: جئتكم من أرض المواقف الثابتة فى نُصرة الحق

تعاون فى مكافحة التطرف.. تفاصيل لقاء مفتى الجمهورية ورئيس سنغافورة

مختار جمعة: مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف فرع فريد فى المسابقات العالمية

أسامة الأزهرى بـ"ـبورسعيد للقرآن": المسابقة مغناطيسًا جاذبًا إلى أرض الكنانة مصر

الغباري: الحركة الصهيونية زيفت التاريخ والحقائق لإثبات الأمجاد

صلاح عبدالبديع: الفكر الصهيونى يرفض التعايش مع أى دولة

المفتى يوقِّع مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامى فى سنغافورة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟