الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى بـ"ـبورسعيد للقرآن": المسابقة مغناطيسًا جاذبًا إلى أرض الكنانة مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف كلمة في الجلسة التحضيرية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

txt

أسامة الأزهرى: على السمان سيظل صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن


وقال الأزهري إن هذه المسابقة تنعقد لتكون مغناطيسا جاذبًا لأهل القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها الذين تعمر بهم الديار المصرية.

وأضاف في كلمته أنه كلما أتى ضيف كريم إلى أرض الكنانة مصر يأتي محملًا بتلك الأنوار في خدمة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه عكف 16 عامًا لإعداد وصياغة وتدوين موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" التي تتضمن توثيقًا ودراسة لتراجم علماء الأزهر من المصريين وغير المصريين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وخرج الكتاب في 10 مجلدات عايش فيها أخبار أهل العلم وانجذابهم لمصر.

قال: "كان يدور في خاطري أن من بركات الجامع الأزهر أن اجتذب إليه أهل الود والصلاح والتقوى والصلة بالله، يكثر الوافدون إلى أرض الكنانة؛ فهي مقصد البشرية كلها منذ فجر التاريخ".

وتابع: وجود أهل كتاب الله على أرض مصر هذا شأن عظيم، ونحن في مصر نفرح به فرحًا عظيمًا، مشيدا بمشهد حضور أهل القرآن الكريم من مختلف دول العالم لمحافظة بورسعيد البقعة العزيزة من الوطن مضيفًا "أهلا وسهلا بكم وقدركم عزيز".

واختتم حديثه أن المسابقة الدولية للقرآن الكريم همة كريمة أكرم الله بها الوزير المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لخدمة أهل القرآن الكريم، كل التحية والإجلال والإكرام للوزير المحافظ على هذه المسابقة.

الأزهر الشريف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية حفظ القران الكريم الابتهال الديني خدمة القرآن الكريم الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

سبب تأخير توقيت بيان "المركزى" الأخير بشأن "سعر الفائدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟