بينها معرض "دوران الفصول".. ننشر خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

يحتشد هذا الأسبوع بالعديد من الفعاليات والأنشطة التشكيلية والتي نرصدها لكم في خريطة المعارض التشكيلية، والتي تبدأ في السادسة من مساء غد الجمعة بمعرض جماعي بجاليري نوكس آرت.

خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

ففي خريطة المعارض التشكيلية، تنطلق في السادسة من مساء غد الجمعة، فعاليات معرض جماعي بجاليري نوكس آرت، والذي يستمر حتي 29 فبراير الجاري.

ويشارك في المعرض كل من الفنانين: أحمد عبد التواب، أسماء خوري، إسلام الريحاني، أمينة سالم، أنس الألوسي، بريت بطرس غالي، تامر رجب، تيسير حامد، خالد سرور، رندة فخري، سامح إسماعيل، عبد الوهاب عبد المحسن، علاء أبو الحمد، عمر عبد الظاهر، مروة يوسف، مصطفى رحمة، ناجي فريد، وجيه يسى.

وضمن خريطة المعارض التشكيلية أيضا، يفتتح في السادسة مساء الأحد 11 فبراير، بجاليري قرطبة بالزمالك، معرض جماعي آخر بعنوان “سيريالي”، للفنانين: أحمد صابر ــ تصوير، خالد حامد ــ نحت، ياسر رستم ــ تصوير.

معرض سيريالي

والمعرض يطرح سؤال حول موقع السيريالية في الحركة التشكيلية المصرية وإلي أين تتجه، من خلال ثلاث تجارب لثلاثة من الفنانين المخلصين لفنهم ولهم أعمال سيريالية معاصرة في التصوير والنحت، هذا ويستمر المعرض حتى 28 فبراير الجاري.

افتتاح معرض دوران الفصول

وفي خريطة المعارض التشكيلية، يحتضن جاليري ضي بالزمالك فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان الكبير عبد الوهاب عبد المحسن، والذي يقام تحت عنوان “دوران الفصول.. 50 سنة فن”، وذلك في السابعة من مساء الأحد الموافق 18 فبراير الجاري، ويستمر حتى 16 مارس 2024.

والمعرض يضم أعمال انتقائية ومختارة من أعمال الفنان عبد الوهاب عبد المحسن حصيلة تجاربه التشكيلية خلال 50 سنة عمر تجربته التشكيلية. ويعد “عبد المحسن” من أبرز الأسماء في الحركة التشكيلية المعاصرة، حيث نقل الفن التشكيلي من أبراجه العالية إلي الناس العاديين وفي الحياة اليومية، فكان أن أسس ملتقي البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب في عام 2013 وتحول الملتقى إلى قبلة لعدد كبير من الفنانين التشكيليين في مصر وعدد من الدول العربية؛ حيث تقوم فكرة الملتقى على تفاعل الفنانين مع الأهالي، في الرسم وتحويله إلى حالة من حالات المشاركة المجتمعية، وتوعية الأهالي بأهمية المحافظة على البيئة ونظافتها، فضلًا عمّا يمثله الملتقى من فرصة لأهالي المدينة لاكتشاف المواهب.

وفي خريطة المعارض التشكيلية، تستمر فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل محمد مكاوي، وذلك بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون والتابع لقطاع الفنون التشكيلية بالزمالك، وتستمر فعاليات المعرض حتى 17 فبراير الجاري.

وفي قاعة إيزيس والتابعة لمركز محمود مختار الثقافي، تتواصل فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنانة ميسون قطب، والذي يقام تحت عنوان “نفوس حفية”، وافتتحه قبل قليل الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر المعرض أيضا حتي 17 فبراير الجاري.

معرض من المسافة صفر

وضمن خريطة المعارض التشكيلية، لهذا الأسبوع أيضا، تفتتح في السابعة من مساء بعد غد ــ السبت، بقاعة آرت كورنر للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الجماعي “من المسافة صفر”، بمشاركة عدد من الفنانين الذين يرصدون في أعمالهم الفنية بطولات المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي والذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر 2023.

والفنانين المشاركين في معرض “من المسافة صفر” هم: جمال هلال ــ عادل ثابت ــ عصام طه ــ محمد الناصر ــ وهاني مبارك، هذا ويستمر المعرض حتي 24 فبراير الجاري.

زاهي حواس يفتتح معرض “تراثنا”

وضمن خريطة المعارض التشكيلية أيضا، ينظم جاليري لمسات معرض بعنوان"تراثنا"، وذلك في رحاب قلعة صلاح الدين الأيوبي بصحن مسجد سارية الجبل، ويفتتح المعرض عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشئون الأثار، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر بعد غد السبت 10 فبراير ويستمر المعرض حتي يوم 12 فبراير الجاري.