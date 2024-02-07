دكتورة فاطمة كشك تناقش "كليشيهات أثرية" فى بيت السنارى

تحل الباحثة دكتورة فاطمة كشك، في ضيافة بيت السناري الأثري، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية يستضيفها بيت السناري لمناقشة وتوقيع كتابها "كليشيهات أثرية".

دكتورة فاطمة كشك تناقش "كليشيهات أثرية" بالسناري

ففي الخامسة من مساء السبت والموافق 17 فبراير الجاري، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع أحدث مؤلفات الباحثة دكتورة فاطمة كشك، "كليشيهات أثرية"، والصادر بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، عن مكتبة البلسم للنشر، رسومات للفنان محمد وهبة. هذا وتتناول كتاب فاطمة كشك، "كليشيهات أثرية"، بالنقاش والتحليل الباحثة دكتورة مايسة مصطفي.

والدكتورة فاطمة كشك، عالمة مصريات، وباحثة بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والمعهد الألماني للآثار.

وعن كتابها "كليشيهات أثرية"، تقول فاطمة كشك في مقدمته: مثلي كمثل أي طالب درس المنهج المصري للتاريخ، رسخت في عقلي عبارات مثل: الملك مينا هو موحد القطرين ومصر صاحبة سبعة آلاف سنة حضارة، ولكن عندما التحقت بكلية الآثار بجامعة القاهرة وجدت الحضارة المصرية القديمة مليئة بالتفاصيل المهمة والمبهرة والتي لا يمكننا اختزالها في بعض الكليشيهات الأثرية. من هنا جاءت فكرة الكتاب حيث سنستخدم الكليشيهات المكررة منذ الطفولة- بعضها صحيح وبعضها خطأ.

ويقع الكتاب في 64 صفحة من القطع الكبير، ويضم مقدمة للباحثة فاطمة كشك، بالإضافة إلي 10 مباحث عناوينها بترتيب نشرها: مصر سبعة آلاف سنة حضارة ــ الملك مينا هو موحد القطرين ــ رمسيس الثاني أهم ملك من ملوك مصر القديمة ــ المصريون القدماء يتحدثون الهيروغليفية ــ لا توجد بيوت مصرية قديمة ــ أهم شيء الذهب والتماثيل ــ لا توجد آثار فرعونية في الدلتا ــ مقبرة توت عنخ آمون أهم اكتشاف أثري مصري ــ اكتشافات أثرية مهمة وخاتمة.

وبحسب الباحثة دكتورة فاطمة كشك، فإن كتابها "كليشيهات أثرية": "يهدف إلي شرح مجموعة من المعلومات التاريخية أو الأثرية عن أثر أو مكان أو شخصية تاريخية، أو حدث تاريخي بشكل مبسط وسلس ودقيق عن طريق استخدام بعض الكليشيهات الأثرية، أي جمل تتكرر بيننا عن معلومة تاريخية أو أثرية عن مصر القديمة انطبعت وظلت في ذاكرة معظمنا منذ الطفولة، ولكن في الغالب ما تكون هذه الجمل غير دقيقة".