الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تستمر فعالياته حتي 4 مارس 2024

انطلاق الدورة الـ17 لمعرض "أجندة" السنوي بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

معرض أجندة
معرض أجندة

تحتفل مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الخاصة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة بافتتاح معرض أجندة، في دورته السابعة عشرة، وذلك في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير  بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية.

تفاصيل الدورة الـ17 لمعرض أجندة

وتقدَّم للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لــ معرض أجندة، 748 متقدما، وتم اختيار 152 فنانا وفنانة، من 11 محافظة.

وتقوم مكتبة الإسكندرية هذا العام بتكريم أسماء الفنانين الراحلين: الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. ومن المقرر أن يكون كل من: الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة  الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.

وتستمر الدورة الـ17 لـ معرض أجندة حتى يوم الإثنين، 4 مارس 2024، يوميًا من 9:00 صباحًا وحتى 5:00 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.

إطلالة علي تاريخ معرض أجندة

ويُعد "معرض أجندة" من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، تُقيمه سنويًا إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وقد بدأت أولي دوراته في عام 2008 كمساحة حرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهم. وتوالت من بعدها الدورات المنتظمة للمعرض باعتباره نافذة حقيقية تسمح بطرح الأعمال الفنية التشكيلية للجمهور المتلقي بفئاته المختلفة. واستطاع أجندة تأسيس مكانته المميزة بين معارض الفن في مصر، وأثبت مع مرور الوقت أنه مُستقبل رحب للتغيرات الفنية الحديثة، وميدان لكل الفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية.

وعبر دوراته السابقة ــ 16 دورة ــ شارك في معرض أجندة، العديد من الفنانين التشكيليين من مختلف الأعمار والخبرات لعرض أعمالهم وتجاربهم الفنية في معرض أجندة،  السنوي الذي فتح المجال أمام مئات من الفنانين الشباب للتعارف والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، وعرض أعمالهم الفنية مع أعمال الرواد جنبًا إلى جنب، مما أسهم في إثراء الحركة الفنية التشكيلية المصرية بشكل ملموس منذ العام 2008، وقد شارك على مدار الأعوام الماضية ما يقرب من 2500  فنان مصري وأجنبي.

معرض اجندة مكتبة الاسكندرية الدورة الـ 17 لمعرض أجندة السنوي قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية الفنان أحمد السطوحي الناقد الفنان عز الدين نجيب

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