الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يقام علي مدار يومين

افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الفنون والحرف التراثية فى متحف الطفل.. اليوم

متحف الطفل
متحف الطفل

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل، لمدة يومين، معرض الفنون والحرف التراثية في دورته التاسعة والذى يهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثى  المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

الحفاظ علي الموروث المصري في متحف الطفل

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها متحف الطفل، إن المعرض يأتى استمرارًا لدور مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ  الرائد فى دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيسي مع  كل الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة لدعم التراث المصري والحفاظ عليه من الاندثار.

ويفتتح معرض الفنون والحرف التراثية في العاشرة من صباح اليوم الخميس، بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ فى مصر الجديدة ويستمر حتى السبت الموافق 10 فبراير 2024 حيث يستقبل زواره اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأشار “حلمى" إلى أن معرض الفنون والحرف التراثية يقام بالتعـاون مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمعية التراث القبطي، ومؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة، ومن محافظة المنوفية تشارك مبادرة إبداعات حواء.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال المعرض، العديد من الفعاليات منها معرض منتجات الحرف التقليدية مثل الخيامية والتلي والصدف والجلود الصناعية والطبيعية والجوبلان والإكسسوارات والتطريز إلي جانب معرض للكتاب وورش عمل فنية وحرفية للأطفال تتنوع بين الكليم والحصير والخزف والحلي والخيامية.

وخلال المهرجان يستقبل متحف الطفل عرض لفرقة النيل للتراث النوبي اليوم الخميس 8 فبراير وعرض آخر لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة يوم السبت 10 فبراير.

أيضًا يشارك فى معرض الفنون والحرف التراثية مؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة  بمنتجات أبنائها من الكليم والسجاد، وتعرض جمعية التراث القبطي مجموعة متنوعة من الأيقونات القبطية كما تقدم مبادرة إبداعات حواء معرض للكروشيه والخرز والجلود  والإكسسوارات والعطور.

وتتضمن فعاليات هذا العام في معرض الفنون والحرف التراثية، والذي يحتضنه متحف الطفل، ورشة حكي من التراث  للأطفال، إلي جانب معرض البيع، يشترك الزوار مع العارضين فى تنفيذ ورش عمل متنوعة ومتخصصة للحصير والنسيج والخيامية والخزف وفنون التريكو والكروشيه لتعلم مبادئ هذه الحرف والفنون.

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