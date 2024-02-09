الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلفت قتلي.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

قصف سوريا
قصف سوريا

تصدت الدفاعات الجوية السورية، قبل قليل، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلي مكان الضربات في دمشق.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بسماع دوي انفجارات جنوب دمشق والدفاعات السورية تتصدى لهجمات.

txt

القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات قوية فى مدينة حمص وسط سوريا

استهداف منازل يتواجد بها عناصر حزب الله

وأشار المرصد إلي أنه تم استهداف منازل يتواجد بها عناصر حزب الله، أسفر عن وقوع قتلى لم تحدد هويتهم بعد في ضاحية دمشق.

كما استهدف القصف الإسرائيلي علي سوريا، مطار المزة العسكري بريف دمشق، دون ورود أنباء عن مزيد من التفاصيل أو الخسائر.

شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على سوريا

والأربعاء، استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون، جراء  عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية، عن مصدر عسكري، "أنه في حوالي الساعة 30: 00 من فجر الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وكانت أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام، تسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 5 أشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين كحصيلة أولية إثر الاستهدافات في مدينة حمص.

الدفاعات الجوية السورية دمشق سيارات الإسعاف حزب الله القصف الإسرائيلى سوريا

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال بشكل لم يشهده التاريخ

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال فى خان يونس

الجبهة الشعبية: تصريحات بايدن الأخيرة حول غزة كاذبة ومخادعة وذات أبعاد انتخابية

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية فى غزة

"العسومى" يطالب حركة عدم الانحياز بضرورة وقف مجازر الاحتلال اليومية بغزة

أردوغان: نعمل على تشكيل موقف "إسلامى" مشترك ضد إسرائيل

نقل 3 من جيش الاحتلال للمستشفى عقب إصابتهم خلال اشتباكات فى غزة

يونيسف تدعو الأطراف لعدم التصعيد برفح

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

مصرع صبى وأخته التوأم سقطا من الأسانسير بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين في غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء