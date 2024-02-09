خلفت قتلي.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، قبل قليل، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلي مكان الضربات في دمشق.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بسماع دوي انفجارات جنوب دمشق والدفاعات السورية تتصدى لهجمات.

استهداف منازل يتواجد بها عناصر حزب الله

وأشار المرصد إلي أنه تم استهداف منازل يتواجد بها عناصر حزب الله، أسفر عن وقوع قتلى لم تحدد هويتهم بعد في ضاحية دمشق.

كما استهدف القصف الإسرائيلي علي سوريا، مطار المزة العسكري بريف دمشق، دون ورود أنباء عن مزيد من التفاصيل أو الخسائر.

شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على سوريا

والأربعاء، استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية، عن مصدر عسكري، "أنه في حوالي الساعة 30: 00 من فجر الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وكانت أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام، تسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 5 أشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين كحصيلة أولية إثر الاستهدافات في مدينة حمص.