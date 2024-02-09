الجبهة الشعبية: تصريحات بايدن الأخيرة حول غزة كاذبة ومخادعة وذات أبعاد انتخابية

قالت الجبهة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول قطاع غزة كاذبة ومخادعة وذات أبعاد انتخابية، وتؤكد مجددًا على تورط الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة الصهيونية التي تشن على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الجبهة الشعبية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن تصريحات بايدن بشأن سلوك الرد الصهيوني في القطاع وتجاوزه الحد، وأنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال هي تصريحات وقحة ومراوغة.

الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تدعم وقفًا لإطلاق النار

وتابعت الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تدعم وقفًا لإطلاق النار، وتغض البصر عن مجازر الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، وأحبطت قرارات لوقف العدوان في مجلس الأمن، والأخطر أنها تواصل تزويد الكيان الصهيوني بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، وتستمر بغطائها السياسي للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول استثمار الموضوع الإنساني لمحاولة تجميل وجهها القبيح أمام الناخب والجمهور الأمريكي، على الرغم من أنها لم تمارس ضغطًا فعليًا على الاحتلال لإدخال كل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والتي جرى منع غالبيتها من الدخول إلى القطاع، خاصة مناطق الشمال وغزة، التي تئن من الحصار والجوع والعطش والأمراض.

خطاب بايدن موجه للناخب الأمريكي بعد تراجع شعبيته

وتابعت الجبهة الشعبية "هذا الخطاب الكاذب لبايدن موجه للناخب الأمريكي بعد تراجع شعبيته، حسب استطلاعات الرأي، فالجمهور الأمريكي، خاصة من السود والجاليات العربية والفلسطينية والسكان الأصليين والشباب بدأ يفقد الثقة بمسلكيات إدارة بايدن، وبات على قناعة بأنها متورطة حتى أخمص قدميها في حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وأنها لا تستجيب لنداءات الناخب الأمريكي بضرورة وقف هذه الحرب ودعمها الكيان الصهيوني".

شراكة الإدارة الأمريكية بشكلٍ كامل في حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني مسألة لا خلاف عليها

وأكدت الجبهة الشعبية أن شراكة الإدارة الأمريكية بشكلٍ كامل في حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني هي مسألة لا خلاف عليها، وأن كل تصريحات الإدارة الأمريكية وجعجعاتها حول جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مكشوفة وكاذبة وتسقط أمام مسلكياتها على الأرض، وإصرارها على موقفها بدعم استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع، وعدم وقف العدوان.