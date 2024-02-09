الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية فى غزة

غزة
غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أن إسرائيل تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطل أي قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية يشمل استمرار القصف المباشر، وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

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المرصد وثّق العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة التى نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات

وتابع الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "وثقنا العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات، خاصة في مدينة غزة وشمالها، ووثقنا تعرض مستشفى العودة شمال قطاع غزة للاستهداف مرتين هذا الشهر بالقصف المدفعي وإطلاق النار".

وأوضح المرصد أن من أبرز تلك الهجمات قتل قوات الاحتلال مسعفا في الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة آخرين بجروح قبل يومين خلال مهمة عمل لإجلاء جرحى، عبر إطلاق نار مباشر من قناصة الجيش في مدينة غزة.

وأوضح الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال قصف بشكل مباشر مبنى التنمية في مجمع "الشفاء" الطبي في غزة مساء الأربعاء، ليقتل 5 من النازحين، وألقى منشورات تطالب السكان بإخلاء المنطقة لإخراج المستشفى عن العمل مرة أخرى.

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نقل 3 من جيش الاحتلال للمستشفى عقب إصابتهم خلال اشتباكات فى غزة

إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة ضد الطواقم الطبية والمستشفيات

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن جيش الاحتلال يواصل منذ أسبوعين حصار واستهداف مستشفيي "الأمل" و"ناصر" في خان يونس، وهما شبه معطلين عن العمل، في حين اقتحم مستشفى الخير غرب مخيم خان يونس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كادرين بالهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء مرورهما على حاجز عسكري أقيم لإجلاء النازحين من مستشفى "الأمل".

وأكد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة ضد الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف التي تتمتع جميعها بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف.

وحذر من أن استهداف وحصار وعرقلة عمليات المنظومة الصحية هى عملية إسرائيلية متعمدة لتقويض فرص نجاة وحياة الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الصحية والطبية.

الأورومتوسطي المنظومة الصحية قطاع غزة سيارات الإسعاف مستشفى العودة الهلال الأحمر الفلسطيني

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