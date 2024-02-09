أردوغان: نعمل على تشكيل موقف "إسلامى" مشترك ضد إسرائيل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاءت تصريحات أردوغان في رسالة مصورة بعثها اليوم الجمعة، إلى الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.

وشدد أردوغان على أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

وتابع الرئيس التركي: "نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن تتمكن الدول الإسلامية من الرد والتحرك بشكل مشترك ضد الظلم الإسرائيلي في غزة".

وشدد أردوغان على أن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

وسبق، وصعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل حاد، انتقاداته لنهج إسرائيل تجاه الحرب ضد حماس، واصفًا العمليات العسكرية في غزة بأنها "مبالغ فيها"، وقال، "إن معاناة الأبرياء يجب أن تتوقف".

جاء ذلك خلال اجتماع ليلي مع الصحفيين في البيت الأبيض، حيث أظهر بايدن، الذي أيد بقوة حق إسرائيل في الرد على عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، نفاد صبر متزايد تجاه حجم ومدة الرد الإسرائيلي.

ووفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن ردًا على أسئلة في نهاية الجلسة: "أنا من وجهة النظر، كما تعلمون، أن سلوك الرد في غزة، فاق الحد".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد كنت أضغط بشدة، وبقوة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعًا، هناك الكثير من الأبرياء الذين يواجهون المشاكل ويموتون، ويجب أن تتوقف الحرب".