الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التركى: إسرائيل دولة إرهاب تمتلك قنابل نووية ونتنياهو سيرحل

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمتلك قنابل نووية، لافتا إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرحل.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، اليوم، أن إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة وسكانها، وأقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب.

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وثمن أردوغان مشاركة الآلاف في التظاهرات والفعاليات الداعمة لفلسطين.

وتابع أردوغان: "الأحداث الجارية في المنطقة، تعلمنا بأنهم لن يسمحوا لنا بالعيش على هذه الأرض، في حال لم نمتلك القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه حتى الآن لا توجد المواقف التي تضغط باتجاه وقف الحرب والعمليات الإسرائيلية.

وتابع أردوغان "يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يدرك أنه راحل في النهاية لا محالة، وإسرائيل دولة إرهابية ودولة تمارس الإرهاب، وقلبي مرتاح الآن لأنني أقول هذا.

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وأضاف أردوغان أن إسرائيل تقصف بشكل مقصود المجمعات الطبية والمدارس والمخيمات والأسواق ويدمرون المدن والمخيمات بشكل مقصود، مؤكدا أنه من أسس أخلاقيات الحرب، ألا تُستهدف النساء والأطفال والمدارس والمشافي.

وتابع أردوغان "إسرائيل تقتل المدنيين في غزة أمام الإعلام العالمي، إسرائيل تحاكم الآن أمام الوجدان والضمير العالمي، ونبدي احترامنا لكل الشعوب التي خرجت بمظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية، ولكل وسائل الإعلام العالمية التي تظهر المجازر الإسرائيلية".

وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل تعمل بشكل واضح على إبادة كل سكّان مدن كاملة، ومخيمات وبلدات.

ولفت أردوغان إلى أن هناك بعض الأطراف في تركيا تبرر لإسرائيل جرائمها، لأسباب مختلفة، ولكن عددهم قليل.

أمينة أردوغان تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

من جانبها، قالت أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي، هناك عمليات تطهير عرقي في فلسطين والمنظمات الدولية فشلت في حماية الكوادر الطبية والصحفيين والمدنيين في غزة.

ودعت أردوغان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

الرئيس التركى إسرائيل نتنياهو دولة إرهاب قطاع غزة

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