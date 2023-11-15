الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

قالت مجلة الإيكونوميست إن حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تواجه معضلة كبيرة الآن في تحديد أولوياتها وأهدافها، وسط توقعات بمزيد من التوتر مع علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تطالب بحماية المدنيين في غزة.

التصعيد في غزة

وقالت المجلة في تقريرها، إن حكومة الاحتلال تريد تحقيق عدد من الأهداف، لكنها تتحرك بدون خطة، فهي تريد القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن والحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجنب ضرب المدنيين بسبب الضغط العالمي المتزايد.

ووفقا للإيكونوميست، فإن حكومة نتنياهو تضع القضاء على حركة حماس في أول أهدافها، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن أكثر من الحفاظ على حياة المدنيين وعلى العلاقات مع أمريكا.

وتابعت: يرفض نتنياهو أي وجود للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب في تعارض واضح مع رؤية واشنطن في هذا الأمر ومستقبل غزة بعد الحرب.

وقالت الإيكونوميست: تواجه إسرائيل معضلة أيضًا في تراجع الدعم الدولي لها مع وجود هذا الكم الكبير من الشهداء الفلسطينيين من المدنيين العزل، مع تعارض رؤيتها للرؤى الأمريكية.

واختتمت الإيكونوميست: قد تزيد معضلة إسرائيل في حالة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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وسبق وقالت إزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تقود جهود تنسيق وزارة الخارجية للاستجابة الإنسانية الأمريكية في غزة، إن بلادها ممتنة لمصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضافت إزرا زيا، في مؤتمر صحفي مصغر عقدته في السفارة الأمريكية بالقاهرة: جئت اليوم إلى القاهرة وأجريت سلسلة من المناقشات الممتازة مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الخارجية، وكذلك الهلال الأحمر المصري، وشركاء وكالات الأمم المتحدة، وبالنيابة عن الولايات المتحدة نحن ممتنون للغاية إلى الحكومة المصرية على الدور الحيوي والاستثنائي الذي تلعبه لضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين في غزة، وكذلك لمساعدة المواطنين الأجانب، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الذين يعبرون بأمان إلى مصر وخارجها، وببساطة، لم يكن بوسعنا القيام بهذا العمل دون القيادة المصرية.