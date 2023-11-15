إذاعة صوت فلسطين: الاحتلال قصف كل شيء يحيط بمجمع الشفاء في غزة

أفادت إذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، نقلا عن صحفي من محيط مجمع الشفاء في قطاع غزة، بأن الاحتلال حول المجمع إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت أن الدبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية، ومن جميع الجهات قبل اقتحامه.

وأشارت الإذاعة الفلسطينية إلي أن عشرات الجثامين لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع، مؤكدا أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.

"الإعلامي الحكومي" يُحذر من ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة في مجمع الشفاء بغزة

وسبق، وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من ارتكاب مجزرة جديدة في المجمع الطبي بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان، إلى أنه بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي بعد فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام، قصف خلالها أكثر من 5 مبان داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية المتواجدين داخل المجمع.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجددًا جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد باستهداف مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار داخله في هذه الأثناء، رغم معرفته بوجود نحو 9000 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المتواجدين بداخله.

وأشار إلى أن المستشفيات والطواقم الطبية في بؤرة الاستهداف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مبينا أن جيش الاحتلال قتل 198 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة من خلال حربه الوحشية.

وتأتي هذه الجريمة الجديدة بعد ارتكاب جيش الاحتلال عدة مجازر بحق المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وأوقع أكثر من 700 شهيد وجريح نتيجة هذه الجرائم المتواصلة، حيث أوضح المكتب أن أفظع هذه الجرائم كانت مجزرة المستشفى المعمداني، واليوم ينفذ هذه الجريمة التاريخية باقتحام مستشفى الشفاء.