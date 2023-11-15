الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طيران الاحتلال يستهدف شارع المدارس في محيط مخيم جباليا شمال غزة

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، شارع المدارس في محيط مخيم جباليا شمال غزة، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار، وذلك في اعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي، جنوب مدينة غزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ"رويترز"، "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران".

وتابع: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، جزءا من مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.

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