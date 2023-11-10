الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: "القاهرة " تحولت لمركز رئيسى لإدارة كل الجهود الدولية بشأن غزة

غزة
غزة

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، أن ما قامت به الدبلوماسية المصرية سواء الرئاسية عبر عشرات اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو عبر القنوات الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية  بدأت تؤتي ثمارًا هامة للأوضاع في قطاع غزة.

وقال الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن القاهرة تحولت إلي المركز الأساسي والرئيسي لإدارة كل الجهود الدولية والعربية بشأن الأحداث في قطاع غزة، سواء في إدخال المساعدات لسكان القطاع أو في طرح الحلول السياسية والمبادرات المعنية بخفض التصعيد وإقرار هًدن إنسانية.

وأضاف الكاتب الصحفي، القاهرة تخوض جهدًا كبيرًا وتقود العديد من الوساطات سواء فيما يتعلق بالبعد الإنساني، وقد نجحت بالفعل في إدخال المساعدات، بالرغم من التعنت الإسرائيلي، من خلال الجهود التي تمتلكها، كما نجحت أيضًا في زيادة كمية المساعدات التي تدخل داخل القطاع، وضمان استدامة دخول المساعدات.

وأكد الكاتب الصحفي، أنَّ ما يحدث في قطاع غزة الآن ليس مجرد صراع بين فصيل فلسطيني وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه تجاوز ذلك إلى محاولة المحتل الواضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي نحتاج موقف عربي موحد وقوي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
 

الدبلوماسية المصرية السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

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