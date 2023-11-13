الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار التظاهرات الحاشدة في أوروبا لدعم فلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي

التظاهرات الحاشدة
التظاهرات الحاشدة في أوروبا لدعم فلسطين

تشهد الدول الغربية وخاصة في أوروبا تظاهرات مستمرة رافضة للعدوان الاسرائيلي على  قطاع غزة  وسط استهداف الاحتلال للمدنيين العزل وقصف المستشفيات.

انقسام في أوروبا بسبب غزة 

وقالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، ان هناك حالة من الانقسام في أوروبا بسبب غزة، لاسيما وانه في الاجتماع السنوي للاشتراكيين، توصلت برلين ومدريد إلى اتفاق للحث على "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" - لكن الأحزاب الأعضاء الأخرى ترفض التوقيع.

كما سادت حالة من الانقسام داخل مجلس العموم البريطاني وبين الأحزاب بالمملكة المتحدة حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، والتي ترقى لجرائم حرب.

 وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن طعن حكومة بريطانيا في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل، حيث يرفض المحافظون حق المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، لكن حزب العمال يريد إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة.

وقالت "الجارديان" إن حكومة المملكة المتحدة تواجه تحديات بشأن ما إذا كانت ستنضم إلى حزب العمال في دعم تحقيق تجريه محكمة جنائية دولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل.

انتفاضات العالم الغربي 

وانطلقت المظاهرات الحاشدة في مختلف العواصم والمدن الغربية والأوروبية ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حيث انطلقت مسيرات منددة بالعدوان أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية" وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وفي فرنسا، خرجت المظاهرات الحاشدة  داعمة للقضية الفلسطينية، ومطالبة بوقف إطلاق النار في  مدينة بوردو حيث طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

ووفي وسط العاصمة البريطانية لندن، خرج مئات الآلاف في مظاهرات سلمية  اعتبرتها وسائل الاعلام البريطانية اكبر مسيرة سياسية في تاريخ بريطانيا وسط تأمين كبير من الشرطة البريطانية.

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استشهاد مرضى فى العناية المركزة بمجمع الشفاء فى غزة

مظاهرات في ألمانيا وإيطاليا

وفي العاصمة الألمانية برلين خرج أكثر من 6 آلاف شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، كما اعتبرت  سلطات ولاية بافاريا الألمانية تعتبر الشعار المؤيد لفلسطين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" جريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

وفي  مدينة ميلانو الايطالية خرجت التظاهرات أيضا، فضلا عن مدينة برشلونة الاسبانية حيث خرجت المظاهرات  لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فورى لتجارة الأسلحة مع إسرائيل.

كما شهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاجن مظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفعوا المشاركون أعلام دولة فلسطين وأكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي أيرلندا الشمالية، احتشد الآلاف في العاصمة بلفاست دعمًا للقضية الفلسطينية وللمطالبة بوقف إطلاق النار، حيث حمل المشاركين علم فلسطين الكبير.

كما خرجت مظاهرات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وخرج عشرات الآلاف في مظاهرة داعمة لفلسطين‬⁩ ورافضة لجرائم الاحتلال في غزة بسيدني في استراليا.

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