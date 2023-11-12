70 روسيا يغادرون غزة عبر معبر رفح

غادر 70 روسيا من أصل 85 من حملة الجنسية الروسية، اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية، بعد توقف إجلاء الأجانب لمدة يومين، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، قدأعلنت عن استئناف عمل معبر رفح اليوم الأحد، لعبور من وردت أسمائهم في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ووصلت صباح اليوم أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح، بعد استئناف العمل بالمعبر مجددا لخروج حملة الجنسيات الاجنبية والمصابين وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك لوقف حرب الإبادة فى غزة

وسبق وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسئولية منظمة التحرير، وإن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية لن يحقق الأمن لأحد.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أنه على إسرائيل أن توقف العدوان الذي تمارسه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل فوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

أي مساع دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائمًا

وأكد "أبوردينة" أن إنهاء الاحتلال هو الذي يحقق الأمن والاستقرار، وأن أي مساع دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائمًا، وزوال الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومنع استمرار تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وأكد أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.