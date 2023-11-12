حماس تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين فى محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين

أعلنت حركة حماس في قطاع غزة، صباح الأحد، عن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين 105.

وفي وقت سابق، أعلن أبوعبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، منذ بدء العدوان البري على غزة.

تدمير 25 آلية خلال 48 ساعة

وأضاف، في كلمة مسجلة، مساء أمس، أن تلك الآليات بينها أكثر من 25 آلية دمرت فقط خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأوضح الناطق العسكري باسم حركة حماس أن المجاهدين ينصبون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأراضي المحروقة، ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وقذائف الهاون.

وتابع: المجاهدون ما زالوا يتربصون بجنود العدو وآلياته ويهاجمونها في كل ساعة، مؤكدًا أن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة، مضيفًا: لن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدًا، بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله، بل سيدفع أثمانًا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم، استهدف مستشفى مهدي للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة.

تعذر إحصاء الشهداء في غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره حركة "حماس"، عن تعذر إحصاء الشهداء في غزة خلال 24 ساعة الماضية، بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات.

وقال ناطق باسم المكتب، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إنه "بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي المتكرر للمستشفيات، ومنع دخول أي من حالات الشهداء والجرحى لم تتمكن الصحة من إصدار مستجدات الإحصائيات".

وأوضح الناطق أن حصيلة الضحايا جراء هجمات إسرائيل تجاوزت 11 ألفًا و100 قتيل، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 28 ألف جريح.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة تعمل في غزة وشمال قطاع غزة.

وذكرت الجمعية أن المركبات المتبقية مهددة بالتوقف بشكل كامل عن العمل خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود، قائلة إن طواقمها ترى عشرات الشهداء والجرحى وتعجز عن الوصول إليهم، بسبب استهداف الآليات الإسرائيلية سيارات الإسعاف التي تقترب من أماكن تواجدها.