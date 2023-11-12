استشهاد فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فى نابلس

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأبلغت الهيئة العامة للشئون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد منتصر سيف (34 عامًا) بعد اعتقاله متأثرًا بجروح أصيب بها فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفجرت مركبة مواطن عقب اعتقاله.

وزارة الصحة الفلسطينية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في البلدة شادي أبوعمر، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وعمر شبيب، ومنتصر سيف الذي أعلن عن استشهاده لاحقًا.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت 70 فلسطينيًا، فيما دارت اشتباكات في بعض المواقع.

هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعين مواطنًا من أنحاء مختلفة بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة من عدة جهات، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافة للمدينة، كما اعتلى القناصة عددًا من المنازل، فيما أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق في هذا الاقتحام جراء إطلاق جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه الجوي والمدفعي في جميع أنحاء قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات تندلع بكثافة في مدينة غزة وما حولها، وفي عدة مناطق في محافظة شمال القطاع.

وواصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل وحافظت القوات البرية الإسرائيلية على الفصل الفعلي بين الشمال والجنوب، باستثناء "الممر" المؤدي إلى الجنوب.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 18 فلسطينيًا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في شمال قطاع غزة.