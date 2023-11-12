الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتشال جثامين 4 شهداء من منزل لعائلة حمدان بحى الصبرة

قصف صاروخي.
قصف صاروخي.

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين أربعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرًا بـقصف صاروخي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، يعود للمواطن عبدالله العديني، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

 

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات تكشف الدمار الهائل الذى خلفه عدوان الاحتلال على غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 مواطنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وأنور محمد باجس البو، وعبدالحميد يونس الدودة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، واعتقلت مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان أشريتح، وعيسى هديب، كما اعتقلت من مدينة الخليل حازم الفاخوري، زوج الأسيرة لمى خاطر.

وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري فجر اليوم مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الأعلام الفلسطينية، وفتشتها وعاثت فيها فسادًا.

قصف الطيران الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس

وقال الجيش الإسرائيلي، إن نحو 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة في الأيام الثلاثة الماضية فقط، وانتقلوا إلى الجزء الجنوبي من القطاع مضيفًا أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية، وقصف الطيران الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس.

القصف الجوي والعملية البرية

 وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن استشهاد 11078 فلسطينيًا بينهم 4506 أطفال قُتلوا، وأصيب 27 ألفًا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

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