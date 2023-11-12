الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات تكشف الدمار الهائل الذى خلفه عدوان الاحتلال على غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" ، لقطات مصورة تبرز الدمار الهائل الذي خلفه قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة.

فقدان الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة، جراء الهجمات المروعة على المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان لها فجر اليوم الأحد، إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء، وهناك خوف على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضانات وأعداد من النازحين داخل المستشفى".

وأكدت أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

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