الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": واشنطن طلبت توضيحًا حول تصريحات نتنياهو بشأن استمرار السيطرة على غزة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا من إسرائيل حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قال إن تل أبيب ستسيطر على قطاع غزة من الناحية الأمنية بعد الحرب.

نتنياهو: إسرائيل ستواصل السيطرة على أمن قطاع غزة

وقد صرح "نتنياهو"، خلال كلمته السبت، بأن "إسرائيل ستواصل السيطرة على أمن قطاع غزة، وهو التصريح الذي تكرر عدة مرات في الأيام الأخيرة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية".

وطلبت الإدارة الأمريكية توضيحًا بأنه "ما المقصود وما معنى السيطرة الأمنية طوال الوقت؟"، واتصلت إدارة البيت الأبيض بمسئولين إسرائيليين، وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.

الضفة الغربية قطاع غزة إسرائيل الإدارة الأميركية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

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