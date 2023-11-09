الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد اصطفاف عشرات سيارات الإسعاف أمام معبر رفح

سيارات اسعاف معبر
سيارات اسعاف معبر رفح

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" اصطفاف عشرات سيارات الإسعاف أمام معبر رفح، استعدادًا للدخول إلى الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

سيارات تصطف فى الشيخ زويد

وقالت القناة، إن هناك الكثير من سيارات إسعاف تصطف في الشيخ زويد، لنقل المصابين بعد تحرك المجموعة المتواجدة أمام معبر رفح الآن، منوهة إلى أن المرافقين للمصابين لا يذهبون إلى المستشفيات مع مصابيهم.

 وأوضحت أن الدولة خصصت عددًا من المباني السكنية لهم؛ حيث ذهب إليهم اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لتقديم كافة الرعاية والدعم وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي سيارات إسعاف الشيخ زويد المستشفيات المصرية مصر وقطاع غزة الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة

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