محمود فوزي: الأمن والأمان سلعة ينفق فيها الكثير في الخارج والداخل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المواطن العادي أصبح يدرك بحسه الفطري أن الأمن والأمان سلعة غالية ولكنها متحققة فى مصر وهي سلعة مهمة.

وأضاف “اوعوا تفتكروا إن الأمن والأمان دا يأتي وحده، فهي سلعة ينفق فيها الكثير في الخارج والداخل، فالأقدار وحدها لعبت هذا الدور”، مشيرًا إلى "أهمية إنشاء بنية أساسية وأهمية تدريب وتأهيل القوات العسكرية"، منوهًا "الآن عرفنا إجابات لأسئلة كثيرة كانت حائرة".