بسبب دعوته لوقف إطلاق النار.. نتنياهو ووزير دفاعه يهاجمان ماكرون

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال بقطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريح مشترك مع غالانت والوزير بيني غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقد ارتكب (ماكرون) خطأً فادحًا، خطأ واقعيًا وأخلاقيًا".



وأضاف: "أقول للرئيس الفرنسي، سيصل هذا إليكم أيضًا، وإنها حرب عادلة لا مثيل لها، ولكنها أيضًا خط أخلاقي لا مثيل له".

ومضى نتنياهو بقوله: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو غير المتورطين، لكننا لا نستطيع أن نعطي حماس الترخيص بقتل مواطنينا دون ردنا، ولسنا بحاجة إلى هذه المواعظ الأخلاقية".

من جانبه، قال غالانت: "من أين تأتي هذه الشجاعة لوعظنا بالأخلاق في خضم القتال؟ لدينا القدرة والواجب للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا وهذا ما سنفعله. لن نصمت أو نرتاح حتى هزيمة حماس"

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.



وأضاف في تصريحات إعلامية: "في الواقع، يتم قصف المدنيين، هؤلاء أطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل، ولا يوجد سبب لذلك ولا شرعية، ونحث إسرائيل على التوقف".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.