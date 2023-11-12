"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يبعث رسائل لمستشفيات غزة بالإخلاء الفورى وإلا سيتم استهدافها

تحدثت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، عن رسائل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى اللإ نسانية التي تفيد بالإخلاء الفوري لمستشفيات قطاع غزة وإلا سيتم استهدافها.

آليات الاحتلال تواصل حصار مجمع الشفاء الطبى

وقالت، إن الاحتلال بعث رسائل لمستشفيات غزة بضرورة الإخلاء التام فورا ومنها النصر والرنتيسي والشفاء وإلا سيتم استهدافها على رءوس من فيها، منوهة أن آليات الاحتلال تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي.

وتابعت أن هناك ارتفاعا في عدد الأطفال "الخدج" الذين توفوا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء إلى طفلين، وما زال هناك 38 طفلًا تحت دائرة الخطر، مشيرة إلى أن هناك عددا من المرضى المصابين من أمراض مزمنة متواجدين داخل غرف العناية المركزة في حالة خطر شديد، وبعضهم قد استشهد نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة للمستشفى أمس وصباح اليوم.

الأوضاع فى قطاع غزة تزداد خطورة بشكل كبير

وأضافت أن الأطباء والمصابين والطواقم الطبية والتمريض وبعض النازحين يتواجدون في مبنيين فقط من أصل 8 مبان، موضحة أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد خطورة بشكل كبير خاصة أن من يُستهدف أو يُستشهد أو يُصاب ليس لديه تلقي أدنى إمكانيات العلاج، الآن الإصابة لأي مواطن داخل مدينة غزة والشمال تعني أن النتيجة النهائية في الغالب هي الموت.