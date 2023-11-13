استشهاد مرضى فى العناية المركزة بمجمع الشفاء فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل باستشهاد مرضى في العناية المركزة بمجمع الشفاء في غزة.

كما استهدف القصف الإسرائيلي، محيط المستشفى الإندونيسي في غزة.

ويعاني نحو 550 نازحا في مستشفى الشفاء من الحصار الإسرائيلي، واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن مستشفى الشفاء بغزة.

خروج مستشفى القدس في قطاع غزة عن الخدمة

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس، خروج مستشفى القدس في قطاع غزة من الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، في ظل محاصرة شاملة من جانب قوات الاحتلال ومنع دخول أو خروج الطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.