شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة خلال ساعات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، توقف كل المولدات العاملة في الأقسام الرئيسية بقطاع غزة نتيجة لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ما سيؤدي إلى انقطاع الاتصالات خلال ساعات.

وجاء في بيان صحفي للشركة: "نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها"، مشيرة إلى أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة

يذكر أن هذه ليست بالمرة الأولى التي ستنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، فسبق أن حدث ذلك عدة مرات في محاولة من الاحتلال لعزل القطاع عن العالم، والتغطية على جرائم الإبادة التي يقوم بها سكانه في محاولة منه لتهجيرهم قسريًا وتكرار النكبة.

ويذكر أنه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية.

وأكد الرئيس عباس في ذكرى "إعلان الاستقلال"، أن ما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وتابع أبو مازن: "رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لافتا إلى أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.

وأوضح الرئيس عباس أن السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدا أن إعلان الاستقلال كان قرارا وطنيا توجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني.