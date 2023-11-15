الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى: فجر فلسطين سيبزغ قريبًا ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية.

وأكد الرئيس عباس، في ذكرى "إعلان الاستقلال"، أن ما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وتابع أبومازن: "رفضنا بكل قوة، وسنظل نرفض دائمًا كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم".

txt

الاحتلال يستهدف منطق قريبة من المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وهو ضمن مسئولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لافتًا إلى أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.

وأوضح الرئيس عباس أن السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن إعلان الاستقلال كان قرارًا وطنيًا توجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني.

txt

تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة بعد 8 أيام من الحصار

وتابع الرئيس الفلسطيني: "فجر فلسطين سيبزغ قريبًا بإذن الله، ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا".

وثمّن الرئيس عباس مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

استشهاد العشرات صباح اليوم في غزة

كما استشهد 29 فلسلطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

كما ارتقي 4 شهداء في قصف استهدف منزلًا مجاورًا لمركز إيواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

فيما استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأكدت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحمّلت قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.

الرئيس الفلسطيني الحرب العدوانية الوجود الفلسطيني اعلان الاستقلال مخططات التهجير فلسطين القدس

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

غضب محمد الشناوى من إدارة الكرة بالأهلى.. مصدر يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء