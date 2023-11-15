الرئيس الفلسطينى: فجر فلسطين سيبزغ قريبًا ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية.

وأكد الرئيس عباس، في ذكرى "إعلان الاستقلال"، أن ما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وتابع أبومازن: "رفضنا بكل قوة، وسنظل نرفض دائمًا كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وهو ضمن مسئولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لافتًا إلى أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.

وأوضح الرئيس عباس أن السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن إعلان الاستقلال كان قرارًا وطنيًا توجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "فجر فلسطين سيبزغ قريبًا بإذن الله، ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا".

وثمّن الرئيس عباس مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

استشهاد العشرات صباح اليوم في غزة

كما استشهد 29 فلسلطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

كما ارتقي 4 شهداء في قصف استهدف منزلًا مجاورًا لمركز إيواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

فيما استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأكدت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحمّلت قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.