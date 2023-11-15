الاحتلال يستهدف منطق قريبة من المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن غارات إسرائيلية تستهدف تل الزعتر بجوار المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

واستنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأشارت "الكلية"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية، قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.