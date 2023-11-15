الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى الحسين: التطهير العرقي مستمر في قطاع غزة بالكامل

قطاع غزة
قطاع غزة

علق الدكتور هيثم الهدري، مدير عام مستشفى الحسين ببيت لحم، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، الذي يعد أكبر المشافي في القطاع، ويضم 1500 فلسطيني بين طواقم طبية ومرضى من ضمنهم أطفال خدج، ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء 

وقال "الهدري"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن "قوات الاحتلال مجرمين حرب ليشن هجمات على أطباء عزة آمنيين والمرضي والجرحي، وما يجري الآن هو جريمة حرب"، مضيفًا أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء جاء بعد الضوء الأخضر الأمريكي".

وتابع “قوات الاحتلال كان يتزرع بوجود محتجزين داخل مشفي الشفاء وبعد الاقتحام ظهر بانه لا يوجد رهائن تحتجزهم حماس بالمشفي، ولكنها منعت العلاج والكهرباء عن الأطفال الخدج والمرضي ورفع الأوكسجين عنهم”، منوهًا بأن “هناك 15 ساعة متواصلة من البحث والتدقيق داخل مجمع الشفاء الطبي ولم يتوصلوا لسبب الاقتحام الرئيسي”.

وأشار إلى أن الكاميرات تتجه نحو مستشفي الشفاء ولكن التطهير العرقي بمعبر رفح وفي الشمال والجنوب مستمر ففي كل مكان لا يوجد متر واحد في مدينة غزة آمن لأي مواطن أو طفل أو امرأة، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق، وجهت كاميرات العالم إلى حرب المطار، بينما كانت تقصف كامل الأراضي العراقية.

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