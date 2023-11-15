الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية" تدين اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبى

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن اقتحامات مستشفيات غزة تشكل امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.

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طيران الاحتلال يستهدف شارع المدارس فى محيط مخيم جباليا شمال غزة

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

المتحدث باسم الصليب الأحمر: الوضع في جنوب غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع

وسبق، وأعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، اليوم الأربعاء، أن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة، بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.

وأضاف "مهنا" أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.

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المتحدث باسم الصليب الأحمر: الوضع في جنوب غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه.

وقال المدير العام للمستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وفتشت قبو المستشفى، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وأضاف أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر، الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، مؤكدًا أنه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال المجمع.

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