الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المتحدث باسم الصليب الأحمر: الوضع في جنوب غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع

غزة
غزة

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، اليوم الأربعاء، إن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.

وأضاف "مهنا"، أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.

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مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه.

وقال المدير العام للمستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وفتشت قبو المستشفى، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وأضاف أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، مؤكدًا أنه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.

دبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، كما أن دبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي.

وأضاف ليس لدينا شيء نخاف منه أو نخفيه ولا يوجد في مستشفى الشفاء إلا الأطباء والمرضى بالإضافة إلى النازحين.

حركة حماس تحمل الرئيس الأميركي المسؤولية 

من جهتها، حمّلت حركة حماس، الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة.

وقالت الحركة، في بيان، نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية.

وزيرة الصحة الفلسطينية

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في بيان، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء، محذرة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحاما للمجمع الطبي.

وكانت إدارة مستشفى الشفاء قد اضطرت، أمس الثلاثاء، لدفن 100 جثة في باحة المستشفى بعد تحللها، حيث منع الاحتلال تجهيزها ودفنها وفق الإجراءات العادية.

وتزعم إسرائيل أن مجمع الشفاء يضم مركز قيادة تابعا لحماس، لكن الحركة نفت كليا هذه الرواية وطالبت بلجنة أممية لمعاينة الوضع.

ويضم مجمع الشفاء الطبي قرابة 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، إضافة إلى نحو 500 من الكوادر الطبية، ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.

المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصليب الأحمر المساعدات قطاع غزة الإنسانية غزة

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