الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة بعد 8 أيام من الحصار

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

حمًل مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المرضى والنازحين داخل مستفى الشفاء، مطالبًا بإجلاء آمن للمرضى وإدخال الوقود للمجمع.

وقال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، خلال كلمته بالمؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال اقتحم غرف وأقسام مجمع الشفاء، موضحًا أن اقتحام المجمع جاء بعد 8 أيام من حصاره، والتنسيق لإخراج المرضى منه.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.
يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.

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