الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": "المعمدانى" هو المستشفى الوحيد الذى يعمل بشمال غزة

المعمداني
المعمداني

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل بشمال غزة، وأن هناك مناشدات للمجتمع الدولي التدخل لاستمرار عمله.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن اقتحامات مستشفيات غزة تشكل امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.

وحمّلت الحركة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

المستشفى المعمداني غزة شمال غزة إعلام فلسطيني الاحتلال

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