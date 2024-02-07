شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على سوريا

استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية، عن مصدر عسكري، "أنه في حوالي الساعة 30: 00 من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية

وكانت أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام، تسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 5 أشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين كحصيلة أولية إثر الاستهدافات في مدينة حمص.